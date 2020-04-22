BAİBÜ, 4 lisans ve 13 ön lisans programına daha kavuştu
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede, Bolu, Kültür Sanat, Haber

BAİBÜ, 4 lisans ve 13 ön lisans programına daha kavuştu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 4 lisans ve 13 ön lisans programına daha kavuştu.

22.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:02
BAİBÜ, 4 lisans ve 13 ön lisans programına daha kavuştu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 4 lisans ve 13 ön lisans programına daha kavuştu.

Kurulduğu 1992 yılından bugüne 16 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokuluna ulaşan ve 30 bini aşkın öğrencisiyle köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan BAİBÜ, her geçen yıl büyümesini ve gelişmesini sürdürüyor.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yeni bölüm ve programlarla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Fen-Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mimarlık Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim ile Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümleri, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Arıcılık Programı, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bitki Koruma Programı, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gıda Teknolojisi Programı, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Harita ve Kadastro ile Hukuk Büro yönetimi ve Sekreterliği programları, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Endüstriyel Kalıpçılık ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Ameliyathane Hizmetleri, Diş Protez Teknolojisi, Eczane hizmetleri ile Nükleer Tıp Teknikleri Programları'nın açılması YÖK tarafından uygun bulundu."

Yeni fakülte ve yüksekokul çalışmalarını tamamladıklarını YÖK'e yapılan başvuruların sonuçlarını beklediklerini ifade eden Alişarlı, "YÖK tarafından açılması onaylanan programların yanı sıra, 5 yüksek lisans, 4 doktora programı açılması teklifiyle birlikte, Müzik Fakültesi ile Veteriner Fakültesi'nin açılması ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi için başvuru yaptık ve YÖK'ün kararını bekliyoruz." dedi.

Alişarlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Geriatri, Ortez Protez, Çocuk Gelişimi ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri açılması için yeni teklifler hazırlandığını belirterek, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde açılmasına karar verilen yeni bölüm ve programların üniversitemize, öğrencilerimize, Bolu şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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