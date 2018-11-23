BAİB'ten, Tarımın Uluslararası Buluşması Growtech Eurasia'ya Tam Destek

Millet ve Devlet olarak ayrışmadan hep birlikte enflasyonla mücadelede başarıya ulaşabiliriz...

Bölge ihracatımızın yıl sonunda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu kapsamda 18 yıldır Antalya'da düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, yeni pazarlara ulaşmak ve ihracatımızı arttırmak için bize önemli katkı sağlıyor. İhracat demek, bedava ve nitelikli finansın ülkemize girmesi demek."dedi.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda 'Tohumculuk', 'Sera ve Sulama Teknolojileri', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Traktör ve Tarım Makinaları' ile 'Hayvancılık' kategorilerinde düzenleniyor. Fuara sayılı günler kaldığını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Her yıl sektör için ortalama 600-700 milyon dolar iş hacmi oluşturuyoruz. Bu yıl da odağımıza ihracatı aldık. Bu yıl 30'dan fazla ülkeden 800 firma ve marka fuarımızda yer alıyor. 100'ün üzerinde ülkeden 85 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan'dan ülke olarak milli katılımla Growtech'de olacaklar. Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarımız başta olmak üzere BAİB, ATSO, TÜRKTOB, SERKONDER, GUİD gibi pek çok sektör örgütümüz fuarımıza destek veriyor."dedi.

İhracat demek, bedava ve nitelikli finansın ülkemize girmesi demek…

Kasım ayında 1,5 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşan ve 2018 yılını 2 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedefleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 18 yıldır Antalya'da düzenlenen Growtech EurasiaUluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na tam destek veriyor. BAİB'in, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ihracatın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten BAİB Başkanı Hakkı Bahar" Batı Akdeniz ihracatı Kasım ayında psikolojik sınır olan 1,5 milyar doları aştı. Yaş meyve sebze sezonunun başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarımızın daha da artması bekliyoruz, bölge ihracatımızın da yıl sonunda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.Bu çerçevede tarım gibi bölge ihracatımızın lokomotif sektörlerini daha da geliştirmek, mevcut pazarlarda etkinliğini artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bahar sözlerine şöyle devam etti: "18 yıldır Antalya'da düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, yeni pazarlara ulaşmak ve ihracatımızı arttırmak için bize önemli katkı sağlıyor. İhracat demek, bedava ve nitelikli finansın ülkemize girmesi demek. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve BAİB koordinasyonunda Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı düzenliyoruz. Programa, Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 23 firmadan 27 yabancı firma katılacak" dedi.

Millet ve Devlet olarak ayrışmadan hep birlikte enflasyonla mücadelede başarıya ulaşabiliriz...

İhracat rakamlarının yükseltilebilmesi için 'Tohumdan İhracata' Projesi yürüttüklerini ifade eden Bahar, "Niş ürün grubunu arttırmak lazım. Uluslararası ve yerli tohum firmalarımızla, organize perakende firmalarımızla anlaşmak suretiyle ihracatçılarımız üzerinden bir üretim modeline ihtiyacımız var. Bunlar pansuman çözümler değil, sürdürülebilir sistemler. Bugün kurduğumuz bu sistemler inanıyorum ki, Türkiye'ye 50 yıl, 100 yıl hizmet edecek." dedi. Enflasyonla mücadele konusuna değinen BAİB Başkanı Hakkı Bahar şöyle devam etti: "Enflasyon, TEFE, TÜFE rakamlarının açıklandı. 1 Ocak itibariyle muhtemel yüzde 25-26 bandı civarlarında veya biraz daha üzerinde bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya gelebiliriz. Biz millet olarak, devlet olarak her bir birim ayrışmadan müşterek bir sinerjiyle enflasyonla mücadele edebiliriz. Daha önce de başardık" dedi.

Tarımın bugünü ve geleceği BAİB Başkanı'nın katılımıyla Growtech'te konuşulacak…

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri'nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı'nda yapılacak. Etkinlikte BAİB Başkanı Hakkı Bahar, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, SERKONDER Başkanı Bülent Aytekin, Yüksel Tohum İş Geliştirme Müdürü Ziya Yıldız gibi önemli isimler, sektörün bugünü ve geleceğini konuşacak. Ayrıca, fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek.