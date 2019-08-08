BAİB' den "Alo İhracat Destek Hattı"

08.08.2019 10:55

BAİB, üyelerinin sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretme adına "BAİB Alo İhracat Destek Hattı" kurdu. 05309811000 numaralı "BAİB Alo İhracat Destek Hattı" hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), üyelerinin ihracat aşamasında yaşadığı sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm üretebilmek adına "BAİB Alo İhracat Destek Hattı" açtı. "BAİB Alo İhracat Destek Hattı" 05309811000 numaralı telefon üzerinden hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. İhracatçılar, BAİB'e gelmeden bulunduğu yerden bir telefon görüşmesi ile teknik destek taleplerini ve sorun yaşadığı alanlarda çözüm taleplerini aktarabilecek. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, "BAİB Alo İhracat Destek Hattı ile üyelerimize ve ihracatçı olmak isteyen girişimcilere büyük kolaylık sağlanacak. Üyelerimiz ihracat işlemlerinin her aşamasında zamana karşı bir yarış içerisinde. Bazen iş ve işlemler esnasında sorunlar yaşanabiliyor. BAİB, bu sorunlara çözüm üretme adına üyelerine artık bir telefon kadar yakın" ifadelerinde bulundu.

Başkan Bahar, "İhracatçılardan gelecek teknik destek taleplerine ya da sorunların çözümü konusunda hızlı bir şekilde harekete geçilecek, destek talebi ya da sorun bildiriminde konu hemen ilgili birime aktarılacak. Görevli, gelen destek talebi ile ilgili olarak BAİB üyelerine hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak bilgi verecek. Sorunların çözümünde de aynı yol izlenecek. Anlık çözüm üretilemeyecek olması halinde hemen devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçilip konu aktarılacak, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözüm üretilmek için çalışılacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA