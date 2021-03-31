BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin'e bağlanmalı"
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BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin'e bağlanmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BAİB Başkan adayı Civan: ' Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin'e bağlanmalı'

Antalyalı ihracatçılar yılllık 2 milyar dolara yakın ihracat geliri sağlayan Batı Akdeniz bölgesinin tek limanı olan Antalya'nın ulusal demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin'e bağlanmasını istiyor.

Antalyalı ihracatçılar yılllık 2 milyar dolara yakın ihracat geliri sağlayan Batı Akdeniz bölgesinin tek limanı olan Antalya'nın ulusal demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin'e bağlanmasını istiyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan adayı Ergin Civan, 2 milyar dolara yakın yurtdışı satım gerçekleştiren bölge ihracatçılarının üye olduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin ihracatın artırılması ve yaşanan sorunların çözümü için önemli ve en etkin sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Bölgesel ve sektörel birlik olan BAİB'in farklı sektörlerin sorunları ve ihtiyaçları için çözüm odaklı çalışmalar yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Civan, "Bölgenin en önemli ihraç ürünleri olan tarım ve madencilik sektörlerinin kendine has sorunları vardır. Bunların çözümü ihracatçı birliklerinin ve ihracatçı firmalarının beraber çalışması gerekmektedir" dedi.

Antalya, demiryolu ile Rusya ve Çin'e bağlanmalı

Batı Akdeniz bölgesinin ortak sorununun lojistik olduğunu ifade eden Civan, Antalya limanının daha rekabetçi kullanılması gerektiğini belirterek limandan Ro-Ro seferlerinin başlamasının önemine dikkat çekti. Civan, " Antalya ulusal demiryolu şebekesiyle Rusya, Orta Asya ve Çin'e tren seferleriyle bağlanmalı. Bölgede lojistik merkezi kurulmalı. Hava kargoda önemli pazarlarımız olan Avrupa, Rusya, Dubai ve Asya ülkelerine rekabetçi fiyatlama yapılması gerekmektedir" dedi.

Biyolojik Mücadele

Tarımsal üretiminde yaşanan ilaç kalıntısı ve zararlı hastalıklar mücadele için üretici ve ihracatçıların içinde olacağı biyolojik mücadele, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir bir üretimi teşvik eden projelere önderlik etmek istediklerini belirten Ergin Civan, "Kısaca güvenli ürünler için tarladan sofraya kadar ulaşan tedarik zincirinin doğru yönetilmesinde paydaş olmak ve tarım ürünlerinde yaşanan analiz problemi için kalıcı çözümler getirmek için çalışacağız" dedi.

Başkan seçilmesi halinde maden ruhsatlarının alınması ve yenilenmesi konusunda ihracatçılara destek olunması için çaba sarf edeceğini söyleyen Civan ". Ayrıca sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen kapatıldığında rehabilitasyonu yapılan maden işletmeciliği için ihracatçılarımızla beraber çalışan bir ihracatçı birliği olmayı hedefledik. Bölgemizde bulunan OSB'de firmaların daha fazla ihracat yapmaları ve üretimlerini ihracat ağırlıklı geliştirmeleri için ortak proje ve çalışmalar yapacağız. Covid sonrası yurtdışı fuar, alım heyetleri ve diğer organizasyonları ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre yapmak önceliklerimiz arasında. Yine çok yakın bir gelecekte önemli bir konu haline gelecek sürdürülebilir ve temiz enerjinin kullanıldığı ve firmalarımızın karbon ayak izinin en düşük seviyelere indirileceği eko üretime İhracatçılarımızın hazırlanmaları ve gelecekte uygulanacak karbon vergisinden etkilenmemeleri için acil bir eylem planı ve çalışma başlatılması öncelikli olması için çalışacağım " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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