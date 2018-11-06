Baia Otel'den Enflasyona Destek

Bursa Baia Otel, enflasyonla topyekün mücadele konusunda misafirlerine yüzde 10 oranında destek vereceğini açıkladı.

Enflasyonla topyekun mücadeleye bir destek de Bursa'daki Baia Otel'den geldi. Yalova yolu 9. kilometrede bulunan Baia Hotel, enflasyonla topyekün mücadele sloganıyla 31 Aralık 2018'e kadar konaklama yapacak misafirlerine yüzde 10 indirim uygulayacak. Otel yönetimi Bursa'da bu sektörde uygulamanın ilk olacağını ve yıl sonuna kadar enflasyona topyekün mücadele için desteği kendilerine görev edindiklerini söyledi. - BURSA