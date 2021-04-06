"Bahtiyar Yokuşu"na ziyaretçi akını
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"Bahtiyar Yokuşu"na ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Bahtiyar Yokuşu'na ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'ta tarihi Bahtiyar Yokuşu fotoğrafçıların da gözdesi oldu.

Kahramanmaraş'ta tarihi Bahtiyar Yokuşu fotoğrafçıların da gözdesi oldu.

Tarihi Bahtiyar Yokuşu'nda bulunan tarihi konakları restore ederek turizmin hizmetine sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını da sürdürüyor.

Bahtiyar Yokuşu, mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerin de gözdesi oldu. Nikah fotoğraflarını çekilen çiftler, Bahtiyar Yokuşu'na hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu ziyaretçi yoğunluğuyla hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, "Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir ilçeyiz. Bu değerlerimizi turizme yansıtma adına büyük bir çaba harcıyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde bu yansımalardan biridir. Çok şükür ilk etap çalışmasını tamamlayarak ziyarete açtık. Şuanda vatandaşlarımızın bu alana yoğun ilgi göstermesi bizleri de son derece memnun etmektedir. İnşallah şehrimizin turizmi bu gibi yerlerle daha da canlı hale gelecek. Şehrin turizmde hareketlenmesi demek, esnafımızın ve bu bölgede yaşayan insanlarımızın yararına olacak. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

'Bahtiyar Yokuşu'na ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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