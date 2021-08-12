Bahtiyar Azizli: LPG kullanmanız için birden çok sebebiniz var
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Bahtiyar Azizli: LPG kullanmanız için birden çok sebebiniz var

Bahtiyar Azizli: LPG kullanmanız için birden çok sebebiniz var
Bültenler - Haberler | Güncel

Toboil'in kurucusu Bahtiyar Azizli, istasyonlarında müşterilerinin her türlü ihtiyacına yönelik hizmet sunduklarını belirterek, çevreci özellikleri ile bilinen LPG hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bahtiyar Azizli, "Kısaca LPG denilen Likit (Sıvılaştırılmış) Petrol Gazı, bütan ve propan gazlarının karışımı olup petrolüm işlenmesi ile veya doğal gaz yataklarından üretilmesi ile elde edilir. İlk kullanımı İngiltere'de 1810 yılında gerçekleştirilmiştir. Kullanımı her yıl %2 oranında artış gösteren LPG akaryakıt istasyonlarında oto gaz olarak piyasaya sürülür" dedi.

Niçin LPG kullanılmalı sorusunu da cevaplayan Bahtiyar Azizli, "LPG kullanımının birden fazla nedeni var. Bu nedenlerden ilki, LPG tankının son derece güvenli olmasıdır. Darbelerin yanı sıra yüksek ısılara karşı da oldukça dayanıklı olan LPG yakıt tanklarının özel olarak üretilen saclardan standartlara uygun olarak imal edilir. Üretilen her tank üretildikten sonra çeşitli güvenlik testlerine tabi tutulmaktadır. Patlama, açılma, yarılma testlerini başarı ile geçen her tank bayiler ya da montaj firmaları aracılığı ile müşterilere ulaştırılır" dedi.

Tank üzerinde bulunan şamandıranın tank içerisindeki sıvı LPG seviyesini göstermesinin yanında tanka LPG giriş çıkışlarını da kontrol ettiğini belirten Bahtiyar Azizli, "Ayrıca şamandıra üzerinde mevcut bulunan vananın herhangi bir bakım, kaza ya da yangın anında LPG giriş çıkışlarını kapatmaya yaradığını ,"Özellikle şamandıra üzerinde bulunan vanaya ek olarak yeni uygulamaya sokulan bobinli valf sayesinde aracın arkadan alacağı darbe ile borularının kopması veya kırılması durumunda aynı anda iki sistem de devreye girerek otomatik olarak sistemi kilitler" diyerek ifade etti.

LPG doldurulur iken yapılan yanlışlıklara da değinen Azizli, daha fazla yakıt alacak şekilde tankın sallanmasının doğru olmadığını, tank üzerindeki şamandıranın %80 yakıt alacak şekilde tasarlandığını bunun için tankın kapasite için zorlanmasının uygun olmadığını söyledi. Azizli ayrıca, herhangi bir darbe ya da yangın anında tank içerisinde bulunan gazı tahliye eden veya gazı korumaya alan güvenli bir emniyet sisteminin de bulunduğunu söyledi.

Bahtiyar Azizli, " LPG'nin diğer akaryakıtlara oranla yangın tehlikesi daha azdır. Tehlike anında gazı kesen bir emniyet sisteminin bulunması ve bu sistemin herhangi bir nedenle tank içi basıncın artması durumunda bu basıncı düşürmesi patlamaları önler" dedi. LPG tanklarının benzin depolarına oranla 6 kat daha kalın olduğunu söyleyen Azizli, "Dolayısı ile çok daha güvenli olan bu tankların bomba olarak nitelendirilmesi doğru değildir" dedi.

LPG'nin ayrıca daha tasarruflu olduğunu ifade eden Bahtiyar Azizli, "Motor hacmi arttıkça tasarruf oranının da arttığı bilinmektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler

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