Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay olayı nedir? Bahtiyar Akçay'ı kim öldürdü, katili tutuklandı mı?

Bahtiyar Akçay bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Bahtiyar Akçay bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Bahtiyar Akçay konusu ele alınıyor. Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir?

Bahtiyar Akçayolayı nedir? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, bulundu mu? Bahtiyar Akçaynerede? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bahtiyar Akçay'ın kaybı günlerdir Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

BAHTİYAR AKÇAY KİMDİR?

Giresun'da yaşayan Bahtiyar Akçay, Giresun'dan İstanbul'a araç satın almak için geldi. Üzerinde 25 bin lirası olan Akçay, sonrasında da 7 bin lira çekti. En son 28 Mayıs'ta otelden de çıkışını yapan Bahtiyar Akçay'a daha sonra ulaşılamadı.

BAHTİYAR AKÇAY'A NE OLDU?

Müge Anlı, 50 yaşındaki avize lamba işi yapan Bahtiyar Akçay'ın 25 Mayıs günü araba almak içi Giresun'dan İstanbul'a geldiğini ve kaybolduğunu, 2 çocuk babası olduğunu, İstanbul Güneşli'de bir otelde kaldığını, 28 Mayıs tarihinde bir daha haber alınamadığını, kızının banka hesabından 2 kere para çektiğini söyledi. Ekip, Nadir Bey'in arandığını "Ben kaybolduğu gün birlikteydim, 5'te yemek yedikten sonra ayrıldık ben bir şey bilmiyorum" dediğini, görüşmelerin sürdürüldüğü bilgisini verdi.

BAHTİYAR AKÇAY BULUNDU MU?

Bahtiyar Akçay'ın şüpheli kaybı nedeniyle aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer aldı. Bahtiyar Akçay'ın kaybıyla ilişkilendirilen isimlerden biri olan Nadir Ün'ün bulunduğu yerde Bahtiyar Akçay'ın cesedi bulundu.