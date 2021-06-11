Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir?
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Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir?

Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir?
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Bahtiyar Akçay bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Bahtiyar Akçay bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Bahtiyar Akçay konusu ele alınıyor. Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir?

Bahtiyar Akçayolayı nedir? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, bulundu mu? Bahtiyar Akçaynerede? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

BAHTİYAR AKÇAY'A NE OLDU?

Giresun'da yaşayan Bahtiyar Akçay, Giresun'dan İstanbul'a araç satın almak için geldi. Üzerinde 25 bin lirası olan Akçay, sonrasında da 7 bin lira çekti. En son 28 Mayıs'ta otelden de çıkışını yapan Bahtiyar Akçay'a daha sonra ulaşılamadı.

BAHTİYAR AKÇAY BULUNDU MU?

Bahtiyar Akçay'ın şüpheli kaybı nedeniyle aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer aldı.

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Bahtiyar Akçay bulundu mu? Bahtiyar Akçay'a ne oldu, nerede? Bahtiyar Akçay kimdir? - Haberler
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