Baht Oyunu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Baht Oyunu 3. bölüm full izle! Baht Oyunu 4. fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU YKONUSU NE?

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir. Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır.Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.

BAHT OYUNU CANLI İZLE (20.00)

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