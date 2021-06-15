Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir?

Baht Oyunu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC film imzalı dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel başrol olarak izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu 1. Bölüm fragmanı izle!

Baht Oyunu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC film imzalı dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel başrol olarak izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu 1. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU KONUSU NEDİR?

"Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!