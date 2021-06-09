Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu dizisi türü ne? Dram mı romantik mi komedi mi?
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Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu dizisi türü ne? Dram mı romantik mi komedi mi?

Baht Oyunu konusu nedir? Baht Oyunu dizisi türü ne? Dram mı romantik mi komedi mi?
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Kanal D'nin yeni dizisi 15 Haziran'da başlıyor. Yayın takviminde Salı günleri olarak görünen Baht Oyunu dizisinin konusu nedir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Baht Oyunu konusu ne? Baht Oyunu türü ne? Baht Oyunu komedi mi, romantik mi, dram mı, macera mı? Baht Oyunu hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Baht Oyunu dizisi hangi gün yayınlanacak? Baht Oyunu konusu ne? Baht Oyunu saat kaçta başlıyor? Baht Oyunu yayın günü ne zaman olacak? Baht Oyunu kaç sezon olacak? Baht Oyunu dizisinin türü nedir? Baht Oyunu ne ile ilgili bir dizi olacak? Baht Oyunu aşk dizisi mi?Baht Oyunu yaz dizisi mi?

BAHT OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

Baht Oyunu, ARC Film imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer almaktadır.

BAHT OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi 15 Haziran 2021 tarihinde saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacaktır.

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Genç yıldızlar ile usta isimlerin bir arada olduğu kadrosu, renkli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ile öne çıkan dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

BAHT OYUNU OYUNCU KADROSU

Aytaç Şaşmaz - Bora

Cemre Baysel - Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen - Tuğçe

İdris Nebi Taşkan - Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar - Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez - Evren

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