Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 2. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 2. Bölüm fragmanı izle!

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BAHT OYUNU CANLI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 15 Haziran Pazartesi yayınlanan 1. Bölümde Ada'nın gerçek aşkı bulma hikayesi başlıyor!

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çeker.

Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır. Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.

Ada'nın Rüzgar'ı geri kazanabilmek için Bora'nın şirketinde işe girmesi ve bunun için de daha doğru düzgün tanımadan nefret ettiği ve memnun edilmesi oldukça zor bir adam olan Bora'ya kendisini kabul ettirmesi gerekmektedir. Ada bunu başarabilecek mi?

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

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