Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranların' da başlıyor! Dizinin başrollerinde Cemre Baysel (Ada), Aytaç Şaşmaz(Bora) paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Baht Oyunu' nun Ada'sı Cemre Baysel'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan ARC Film yapımı dizi Baht Oyunu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Cemre Baysel ( Ada), Aytaç Şaşmaz gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciye ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Cemre Baysel dikkat çekiyor.Peki, Baht Oyununun Ada'sı Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? İşte detaylar!

BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

Ada, ailesindeki kadınlardan öğrendiği ilk aşkı tarafından terk edilirse sonsuza kadar mutsuz olacağı inancına sıkı sıkıya bağlı bir genç kızdır. Bu inancı yüzünden Rüzgar'la ebedi mutluluğa erişmek için didinir ve Rüzgar uğruna adeta saçını süpürge eder. Babasını henüz bir kaç¸ aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş¸, iki teyzesi ve eniştesiyle büyümüştür. Herkesle çok kolay iletişim kurar. Girişken ve eğlenceli yanı sayesinde insanlara kendini kolayca sevdirir. Güçlü bir yazma arzusu olan Ada, yazdıklarıyla başarıya ulaşmak için vazgeçmeden çabalamaktadır.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğan 22 yaşında genç oyuncudur.

Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı. Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu 'nda Ada karakterine hayat verecek.

CEMRE BAYSEL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2020- Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)

2021- Baht Oyunu (Ada) ( TV Dizisi)