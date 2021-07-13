Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel biyografisi!
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Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel biyografisi!

Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel biyografisi!
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Baht Oyunu oyuncu kadrosu içerisinde Ada karakteri ile yer alan Cemre Baysel dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel mesleği nedir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi nedir?

Cemre Baysel, 2018'de Elimi Bırakma dizisinde Melis Çelen, 2019'da yer aldığı Ramo dizisinde Fatoş karakterini canlandırdı. 2020'de Sol Yanım dizisinde oynadı. Peki, Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel mesleği nedir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henu¨z birkac¸ aylıkken, annesini ise 12 yas¸larındayken kaybetmis¸. I·ki teyzesi ve enis¸tesiyle bu¨yu¨mu¨s¸. Ku¨c¸u¨k bir kasabada ve bu¨yu¨k bir ailede bu¨yu¨mesinden dolayı sosyal bagˆları c¸ok kuvvetli. Herkesle c¸ok kolay iletis¸im kurar ve bundan zevk alır. Çok giris¸ken ve egˆlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konus¸ur. Go¨zlem yetenegˆi gu¨c¸lu¨du¨r. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu go¨zlem yetenegˆinden beslenir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 166 cm ve 53 kilo. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı. 2017 yılında başrolü Bülent İnal, Özlem Conker, Akın Akınözü ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı Payitaht Abdülhamid Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze karakterindeydi.

Cemre Baysel, 2018'de Elimi Bırakma dizisinde Melis Çelen, 2019'da yer aldığı Ramo dizisinde Fatoş karakterini canlandırdı. 2020'de Sol Yanım dizisinde oynadı.

CEMRE BAYSEL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2020- Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)

2021- Baht Oyunu (Ada) ( TV Dizisi)

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Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel biyografisi! - Haberler
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