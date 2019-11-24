Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar
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Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bahşiş isteyen 3 kişinin önünü kestiği gelin arabasındaki damat Tahsin A., para vermek istemeyince baldırından bıçaklandı.

24.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:18
Bahşiş vermeyen damadı bıçakladılar

MERSİN'in ilçesinde, bahşiş isteyen 3 kişinin önünü kestiği gelin arabasındaki damat Tahsin A., para vermek istemeyince baldırından bıçaklandı. 

Olay, Tarsus'a bağlı 'deki 4069 Sokak'ta meydana geldi. Düğün sonrası konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E., damat Tahsin A.'dan bahşiş istedi. Para vermeyi reddeden Tahsin A., araçtan inerek, 3 kişiyle tartışmaya başladı. Ü.M.Ç., Tahsin A.'yı dövüp, sol baldırından bıçakladı. A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E., olay sonrası kaçtı. Hastaneye götürülen Tahsin A., ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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