Bahşiş Uğruna Canından Oluyordu

Sivas'ta bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen bir çocuğa otomobil çarptı. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Zara ilçesinde bir grup çocuk, şehir içerisinde tur atan düğün konvoyundan harçlık almak için araçların önüne atladı. Araçlar durmayarak devam edince Ö.O. (9) isimli çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Zara Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mehmet Ali Güner/İHA)