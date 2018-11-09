Bahşiş Kutusundaki Paranın Çalınması Güvenlik Kamerasında
Sivas'ta bir lokantaya pencereden giren 3 çocuğun bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı çaldığı olayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Sivas'ta bir lokantaya pencereden giren 3 çocuğun bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı çaldığı olayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir lokantanın çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde mutfaktaki pencerenin zorlanarak açıldığını fark edip polisi aradı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük yaştaki 3 çocuğun bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı çaldığını belirledi.
Lokantaya daha önce de küçük yaşta çocukların aynı yöntemle girdiği, yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.