BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER
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BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş almak isteyen 4 genç, araçlardan inen kalabalık grup tarafından dövüldü.

SİVAS'ta düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş almak isteyen 4 genç, araçlardan inen kalabalık grup tarafından dövüldü.

Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün, Emin Erörer (17), Emre Karaca (16) ve Muhammed Demirel (15) bahşiş almak için, bölgedeki bir düğün salonundan çıkan konvoyun önünü kesti. Araçta bulunanlar gençlere tepki gösterdi. Araçlardan inen kalabalık, gençlere saldırdı. Arkadaşlarını görüp yanlarına giden Oğuzhan Sefa Koç (17) da grubun saldırısına uğradı. Koç, başına ve yüzüne aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Oğuzhan Sefa Koç, çağırılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Erörer, Karaca ve Demirel de hastaneden rapor aldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın ardından Koç ve arkadaşları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖZLERİMİ AMBULANSTA AÇTIM'

Yaşananları anlatan Oğuzhan Sefa Koç, "Akşam dışarıya çıktım. Telefonla konuşuyordum. Arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşım bana gelin arabasının önünü kestiklerini ve darbedildiklerini söyledi. Daha sonra video çekmek isterken yeniden araçlardan inip saldırmaya başladılar. Gözlerimi ambulansta açtım. Arada ben de kaynadım" dedi.

Emin Ertörer ise, "Birisi 'Ben emniyet amiriyim' diyerek uzaktan bize cüzdanını gösterdi. Bize 'Sizin hepinizi içeriye atarım' diyerek argo kelimeler konuştu. O adam onu dedikten sonra arabalardan kalabalık indi. Bize küfredip, tehdit ettiler" diye konuştu.

BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER
BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER
BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER
BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kesen gençleri dövdüler
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BAHŞİŞ İÇİN DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN GENÇLERİ DÖVDÜLER - Haberler
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