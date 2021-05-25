"Bahşılı Okuyor Güçlü Bağlar Dokuyor Projesi" tamamlandı
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"Bahşılı Okuyor Güçlü Bağlar Dokuyor Projesi" tamamlandı

'Bahşılı Okuyor Güçlü Bağlar Dokuyor Projesi' tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 6 ay önce başlayan "Bahşılı Okuyor Güçlü Bağlar Dokuyor Projesi" sona erdi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 6 ay önce başlayan "Bahşılı Okuyor Güçlü Bağlar Dokuyor Projesi" sona erdi.

Kaymakam Erdem Karanfil, Karaahmetli Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, aileleriyle birlikte kitap okuyan öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karanfil, söz verdikleri gibi öğrencilere kitap hediye ettiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ın da katıldığı program, kitap okuma etkinliği ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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