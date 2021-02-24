Bahşılı Kaymakamı Karanfil, okulları ziyaret etti
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Bahşılı Kaymakamı Karanfil, okulları ziyaret etti

24.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:52
Bahşılı Kaymakamı Karanfil, okulları ziyaret etti

Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Karanfil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile Atatürk İlkokulu, Barbaros İlkokulu ve Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul müdürlerinden bilgi aldı.

Okulların 1 Mart'ta kısmen açılacağı için salgın kurallarına uygun hale getirildiğini belirten Karanfil, okulların her şeyiyle eğitim ve öğretime hazır olduğunu yerinde gördüklerini söyledi.

Karanfil, okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesinde emeği olan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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