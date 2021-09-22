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Bahşılı Kaymakamı Karanfil, kütüphanede masal etkinliğine katıldı

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı Kaymakamı Karanfil, kütüphanede masal etkinliğine katıldı

Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, "okumayı seviyorum kütüphaneme sahip çıkıyorum" etkinliği kapsamında kütüphanede masal etkinliğine katıldı.

BAHŞILI (AA) - Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, "okumayı seviyorum kütüphaneme sahip çıkıyorum" etkinliği kapsamında kütüphanede masal etkinliğine katıldı.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte öğrencilere masal okundu.

Bahşılı Kütüphane Müdürü Yusuf Temizkan, kütüphaneye kayıt olma, kitap alma, etkinliklere katılma, ders çalışma gibi konularda bilgiler verdi.

Öğrencilerin kütüphaneye bir defaya mahsus kayıt yaptırarak kitaplardan faydalanacağını ifade eden Temizkan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Erdem Karanfil de öğrencilere hediye vererek, kütüphanenin ve okumanın önemini vurguladı. Karanfil, öğrencilere her zaman destek olacaklarını söyledi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, Anadolu Masalları İl Temsilcisi Abdullah Soybir de katıldı.

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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