Bahşılı Kaymakamı Altun görevine başladı

24.08.2019 13:42

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi kaymakamlığına atanan Ahmet Altun görevine başladı.

Altun, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.

İlçenin eğitim düzeyini artırmak, huzur ve selameti sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Altun, ilçe merkezi ve köylerini en kısa zamanda ziyaret ederek gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Kaynak: AA