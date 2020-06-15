Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya ve Küçük Sarıkaya köylerinde sürek avı düzenledi.

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya ve Küçük Sarıkaya köylerinde sürek avı düzenledi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığınca köydeki çiftçilerin arpa, buğday ve nohut ekili arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki ormanlık alanda sürek avı yapılması talep edildi.

Bahşılı Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü denetiminde, Büyük Sarıkaya ve Kaçak Sarıkaya köylerinde Ankara'dan gelen 8 avcının katıldığı sürek avında 30 yaban domuzu öldürüldü.

Büyük Sarıkaya muhtarı Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının arpa, buğday ve nohut ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğüne bilgi vererek, avcıları köye davet ettiklerini anlatan Karayel, "Her iki köyden kılavuzluk ve rehberlik yapan köylülerimizin katkıları ile av yapıldı. Emeği geçen bütün avcılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA