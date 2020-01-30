Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı
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Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenledi.

30.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:38
Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

ilçesine bağlı Büyük köyünde sürek avı düzenledi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki ormanlık alanda sürek avı yapıldı.

Ankara'dan gelen 8 avcının katıldığı sürek avında 5 yaban domuzu öldürüldü.

Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının köylülerin tarlalarına ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Karayel, önümüzdeki günlerde bunun tekrarlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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