Bahşili İlçesinde Lavanta Vadisi Oluşturuldu

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde kaymakamlık tarafından oluşturulan 15 dönümlük alana lavanta fidesi dikildi.

Kırıkkale-Samsun kara yolu kenarında oluşturulan alandaki lavanta fidanı dikiminde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kaymakamlığın hayırlı bir iş yaptığını söyledi.

Sezer, lavantanın güzel bir bitki türü olduğunu ve bitki türünün arıcılığı da destekleyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Malumunuz Kırıkkale ve İç Anadolu Bölgesi'nde arıcılık gelişmiş değil. İnşallah bu ve bunun gibi bahçelerin yapılmasıyla hem arıcılık hem de turizm gelişecek. İnşallah tarımla ilgili benzer projelerimiz olacak. Kırıkkale'ye marka değer katacak tarım alanları ve tarım köyleri oluşturacağız. Yer seçimiyle ilgili toplantılar yaptık ve bunlar birbirini tamamlayacak. Bu güzel şehri daha da güzelleştirecek projeler yapılacak. Kırıkkale'nin ismini her yerde duyuracağız. İnşallah bu tür mekanlar çoğalır. Burada 15 dönümlük alana 15 bin lavanta fidanı dikildi, 3 bin daha dikilecek."

Vali Sezer, daha sonra lavanta fidanı dikerek, can suyu verdi.

Programa, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.