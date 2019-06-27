Bahşılı ilçesinde kamyon devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Yılmaz idaresindeki 53 K 1260 plakalı sebze yüklü kamyon, Kırıkkale - Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralanan sürücü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonda bulunan sebzeler, devrilmenin etkisiyle şarampole savruldu.
Kaynak: AA
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