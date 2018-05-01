Bahşili'de Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Bahşili ilçesinde, Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Bahşili ilçesindeki Beyaz Kelebekler Anaokulunda trafik eğitimi programı düzenledi.

Okul salonunda düzenlenen programda, minik öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul Müdürü Hülya Yurtseven, yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, trafik işaretlerini tanıdı, araçlara binerek kuralları öğrendi. Okul servislerinde nasıl hareket edeceklerini, inip binerken neler yapacaklarını, caddelerdeki trafik işaretlerini öğrendiler. Emeği geçen bütün emniyet teşkilatımızın mensuplarına çok teşekkür ederiz. Bu tür sosyal aktiviteler öğrencilerimiz için farkındalık yaratıyor."