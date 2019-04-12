Bahşili'de Lise Öğrencileri Çevre Temizliği Yaptı

Bahşili ilçesinde Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Okulumuzu ve Çevremizi Temiz Tutalım, Geri Dönüşüme Katkı Sunalım" projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.

Okul Müdürü Eren Arslan, temizlik öncesi yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje kapsamında çevre temizliği yaptıklarını belirterek, çevreyi temiz tutmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Bu işin sadece çalışanlara bırakılamayacağını ifade eden Arslan, "Mensubu olduğumuz din, 'Temizlik imandan gelir' diyor. Onun için bugün burada önce okulumuzu sonra çevresini temizleyeceğiz. Bir tane atık bırakmayacağız. Atıkları da ayrıştıracağız ve geri dönüşüme katkı sunacağız. Bu kapsamda projeye katılan bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca buraya gelerek bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Bahadır Dülger'e de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koruşmanın ardından okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler, okul çevresinde temizlik yaptı.

Kaynak: AA