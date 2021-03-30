Bahşılı'da "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkinlik düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki etkinlikte polis ekipleri, Barbaros İlkokulu'ndan çıkan öğrencilerin yaya yolundan geçişini sağladı.
Polis ekipleri, daha sonra öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak, trafikte yayaların önceliğini anlattı.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, öğrenciler ve diğer yetkililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman