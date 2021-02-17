Bahşılı'da sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara beslenme ünitesi konuldu
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Bahşılı'da sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara beslenme ünitesi konuldu

17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:20
Bahşılı'da sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara beslenme ünitesi konuldu

Bahşılı Belediyesince sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara korunaklı 10 beslenme ünitesi yerleştirildi.

Bahşılı Belediyesince sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara korunaklı 10 beslenme ünitesi yerleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, zor kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerince yapılan beslenme ünitelerinin cadde ve sokaklara yerleştirildiğini söyledi.

Ünivetleri şimdilik merkezdeki caddelere ve TOKİ bloklarının bulunduğu alana koyduklarını dile getiren Tekin, "Kırıkkale'de yerli hayvan maması üreten firma ile anlaştık. Bundan sonra yaz ve kış aylarında belirli periyotlarda bu mamalardan alınacak. Sokak hayvanlarını yaz kış beslemeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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