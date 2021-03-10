Bahşılı'da öğrencilere kaynak kitap desteği
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Bahşılı'da öğrencilere kaynak kitap desteği

10.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:59
Bahşılı'da öğrencilere kaynak kitap desteği

Kırıkkle'nin Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, sınava hazırlanan 32 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulundu.

Kırıkkle'nin Bahşılı Kaymakamı Erdem Karanfil, sınava hazırlanan 32 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulundu.

Kaymakam Karanfil, okul aile birlikleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen, durumu iyi olmayan 8 ve 12. sınıfa giden 32 öğrenciye kitaplarını vererek, başarılar diledi.

Bahşılı'da eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin başarısı için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini dile getiren Karanfil, bu konudaki desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Karanfil'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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