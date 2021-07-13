Bahşılı'da mobil aşı hizmeti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde TOKİ konutları ve meydanda kurulan çadırda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde TOKİ konutları ve meydanda kurulan çadırda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kaymakam Erdem Karanfil, TOKİ konutlarında kurulan çadırda mobil aşı ekiplerini ziyaret etti.

İlçe genelinde belediye hoparlöründen ve mahallelerde zabıta araçları ile yapılan anonslarla vatandaşları aşıya davet ettiklerini anlatan Karanfil, "Cuma günü merkez ve Doğanay Mahallesi'ndeki Yeşil Cami önünde stant açılacak. Ayrıca pazar yeri girişine ve belediye önüne de kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşların aşıya ilgi gösterdiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman