Bahşılı'da mahallelere isimleri verilen vatandaşların fotoğraf ve öz geçmişi asıldı Bahşılı Belediyesince isimleri mahallelere verilen vatandaşların fotoğraf ve öz geçmişlerinin bulunduğu tabelalar mahalle girişlerine takıldı.

Bahşılı Belediyesince isimleri mahallelere verilen vatandaşların fotoğraf ve öz geçmişlerinin bulunduğu tabelalar mahalle girişlerine takıldı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, mahallelere isimleri verilen büyüklerinin öz geçmişi ve fotoğraflarını temin ederek, mahalle girişlerine montajını yaptıklarını söyledi.

İlçeye okul, il merkezine de hastane yaptıran merhum Hidayet Doğruer'in isminin de belediye meclisi kararıyla Yeşilköy Mahallesine verildiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Resmi ve öz geçmişini de mahalle girişine taktık.

Hüseyin Onbaşı büyüğümüz de caminin yerini bağışlayarak yapımında da katkıda bulunmuş. Onun ismi hem camiye hem mahalleye verildi. Yine mahallelere isimleri verilen diğer büyüklerimizin de fotoğraf ve öz geçmişlerini direklere astık. İlk meclis toplantımızda da sokak ve caddelere şehitlerimizin isimlerini vermeyi planlıyoruz. Uygulamanın ardından vatandaşlardan güzel tepkiler gelmeye başladı. İlçemize hizmetkar olmaya geldik."

Kaynak: AA