Bahşılı'da lavanta hasadı yapıldı
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Bahşılı'da lavanta hasadı yapıldı

Bahşılı'da lavanta hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 13 dönümlük alanda ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 13 dönümlük alanda ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Karaahmetli köyündeki tarlasında hasat yapan Mehmet Bozkurt, 3 yıldır lavanta yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Bozkurt, hasat öncesinde Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda vatandaşın tarlayı ziyaret ettiğini ve fotoğraf çektirdiğini belirterek, lavantanın diğer hububat ürünlerinden daha bereketli olduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bütün de üreticiyi ziyaret ederek, tıbbi aromatik bitkilerden olan lavantanın görselliği ile hem ilçeye ayrı bir hava kattığını hem de gelen turist sayısını artırdığını dile getirdi.

Bütün, ilerleyen dönemlerde Karaahmetli köyünde Vali Yunus Sezer ve İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'ın destekleriyle lavanta vadisi oluşturma planlarının olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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