Bahşılı'da koronavirüs önlemleri Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Dezenfekte çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bakanlıkların bütün genelgelerine ve talimatlarına uyarak yapılması gereken kuralları uyguladıklarını aktardı.

Tekin, "Amacımız, dünyayı kavuran virüs dalgasının hafif atlatılması, vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlıklarının ivedilikle korunmasıdır. Halkımız bizim için çok önemlidir. Halkımızın müracaat etmesi halinde yeni temin ettiğimiz ilaçlama makinesi ile özel araçların ücretsiz dezenfekte edilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA