Bahşılı'da KOP Kütüphanesi açıldı
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Bahşılı'da KOP Kütüphanesi açıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı'da KOP Kütüphanesi açıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kütüphane açıldı.

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kütüphane açıldı.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulundaki açılışta konuşan Kaymakam Erdem Karanfil, KOP Kütüphanesi'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karanfil, kendilerinin de bu tür sosyal projelere destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve diğer ilgilerin katıldığı açılışta, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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