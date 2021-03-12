Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

12.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:38
Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin ruhunu, tarihini, bağımsızlık sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan bir marş olduğunu vurguladı.

Bu marşın, Türk milleti var oldukça, nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek coşkuyla okunacağını belirten Akın, Türk gençlerinin İstiklal Marşı'nı anlayabilmek ve onun ruhunu kavrayabilmek için öncelikle Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi tanımaları gerektiğine değindi.

Akın, "Onun tüm benliğinde muhafaza ettiği vatan sevgisini, milli mücadele ruhunu, Allah inancını bilmek ve bu yüce duygularla ortaya çıkan, 'vatan, millet ve hürriyet' kavramlarını damarlarınızda dolaşan o asil kanda hissetmemiz gerekir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy belgeselinin izletildiği etkinlik, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir, öykü ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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