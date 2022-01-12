Bahşılı'da "iletişim ve beden dili" konulu konferans verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğretmen ve kamu personeline "iletişim ve beden dili" konulu konferans verildi.

Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş, iletişimde farklılıkların yanı sıra fiziksel görünümün de önemli olduğunu söyledi.

Beden dilinin öğelerinin de iletişimde önemli olduğuna dikkati çeken Toptaş, "Beden duruşu kişiye bir özellik katmaktadır. Giyim, çevredekilerin ilk baktığında ilk iletişim aracıdır. Üniversitede öğrenciler üzerinde yapılmış bir araştırmada, tüm fakültelerin öğrencileri ve öğretim üyesinin derse şık gelmeleri derse verdiği önemi göstermektedir. Öğrencilerin de derse daha iyi motive olduğu gözlenmiştir. Başın şekli, ellerin çatı şeklinde birleştirilmesi genellikle kendine güvenen tipleri göstermektedir." diye konuştu.

Kaymakam Erdem Karanfil, konferansın sonunda Toptaş'a plaket verdi.

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

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