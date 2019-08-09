Bahşılı'da ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı

09.08.2019 11:14

Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

SYDV Müdürü Senem Uyar, yaptığı açıklamada, vakıf olarak ilçe merkezinde ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 190 aileye para yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi 190 vatandaşa 52 bin 100 lira yardım yapıldığını ifade eden Uyar, "Vatandaşlarımız yardım paralarını bayramdan önce çekebilecek. Genel müdürlüğümüzün öngördüğü kriterler çerçevesinde önceden tespit edilen ve yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza bayram gıdası adı altında paraları banka hesaplarına yatırıldı. Kaymakamlığımız adına hepsine hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA