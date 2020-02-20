Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı
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Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

20.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:24
Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı

'nin ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.Ö"nün evinden ziynet eşya ve para çaldıkları şüphesiyle İlçe ekiplerince kimlikleri tespit edilen G.K., L.Z. ve L.Z. simli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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