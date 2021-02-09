Bahşılı'da eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklara verildi
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Bahşılı'da eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklara verildi

09.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:40
Bahşılı'da eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklara verildi

Bahşılı ilçesinde belediye meclisi kararıyla eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklara verildi.

Bahşılı ilçesinde belediye meclisi kararıyla eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklara verildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, belediye meclisi toplantısında alınan kararla ilçede belediye başkanlığı görevinde bulunan 6 eski başkanın isimlerinin cadde ve sokaklara verildiğini belirtti.

Eski belediye başkanları Mehmet Yılmaz Baykal, Mehmet İlhan Zengin, Cemalettin Şarlıoğlu, Halil İbrahim Bişkin, İbrahim Uyar ve Bahşılı'nın ilçe statüsü almasına vesile olan Mehmet Dönmez'in isimlerinin ilçede cadde ve sokaklara verildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine yaşarken teşekkür niteliğinde böyle bir çalışmayı başlattık ve isimlerin verileceği yerler imar komisyonunca takdir edildi. Belediye meclisimizle ilçemizde belediye başkanlığı hizmetinde bulunan belediye başkanlarımıza sağlıklarında teşekkür niteliğinde böyle bir çalışma yaptık. Yeni cadde ve sokak isimlerinin ilçemize hayırlı olmasını dilerim."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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