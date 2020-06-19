Bahşılı'da bir mahallenin adı değiştirildi Bahşılı ilçesinde Bahçeli Mahallesi'nin ismi Halim Şenses Mahallesi olarak değiştirildi.

Bahşılı ilçesinde Bahçeli Mahallesi'nin ismi Halim Şenses Mahallesi olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, isim değişikliği kararının belediye meclisi toplantısında alındığını belirtti.

İlçede geçmiş dönemlerde hizmet etmiş, hayırda bulunmuş, ve hakkın rahmetine kavuşmuş kişilerin isimlerini yaşatmak için mahalle ve sokaklara isimlerini vermeye devam ettiklerini dile getiren Tekin, "İlçemizde meslek yüksekokulu yaptıran büyüğümüz Halim Şenses'in ismini Bahçeli Mahallesi'ne verdik.

Halim Şenses Mahallesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar, Kaymakamlıkça da uygun görüldü. İlçemize hayırlı olsun. Kırıkkale'ye ve ilçemize birçok emeği geçen hayırsever büyüğümüz Halim Şenses'in ismini yaşatmak üzere böyle bir karar alınmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA