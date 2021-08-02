Bahşılı'da alacak verecek yüzünden bir kişi silahla yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.K. ile B.B, Çamlıca köyü Çamlık mevkisinde arazide tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda A.K, silahla B.B'yi yaraladı.
Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan B.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
A.K, jandarmaya teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman