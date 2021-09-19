Bahşılı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kaymakam Erdem Karanfil, programa katılan gazileri tebrik ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Karanfil ve beraberindekiler daha sonra Karaahmetli köyü şehitliğine ziyarette bulundu.