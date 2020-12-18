Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği
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Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği

18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:24
Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği

Bahşılı Belediyesi, ilçedeki 12 özel halk otobüsü sahibine yakıt desteğinde bulundu.

Bahşılı Belediyesi, ilçedeki 12 özel halk otobüsü sahibine yakıt desteğinde bulundu.

Başkan Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, belediye olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının verdiği olumsuzluklar nedeniyle kazançları düşen halk otobüsü sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Tekin, araçlara salgın bitene kadar yakıt desteğinde bulunmaya devam edeceklerini aktardı.

Halk otobüsü sahipleri de desteklerinden dolayı Başkan Tekin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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