Bahşılı Belediyesi, üreticilerden alınan 28 ton patatesi vatandaşlara dağıttı
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Bahşılı Belediyesi, üreticilerden alınan 28 ton patatesi vatandaşlara dağıttı

24.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:42
Bahşılı Belediyesi, üreticilerden alınan 28 ton patatesi vatandaşlara dağıttı

Bahşılı Belediyesince Niğde'deki üreticilerden alınan 28 ton patates vatandaşlara dağıtıldı.

Bahşılı Belediyesince Niğde'deki üreticilerden alınan 28 ton patates vatandaşlara dağıtıldı.

Ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez'in koordinasyonunda mahalleleri gezerek, vatandaşlara patates dağıttı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçede yaklaşık 2 bin 800 hane bulunduğunu belirterek, görevlendirilen personelin, vatandaşlara ücretsiz patates dağıttığını söyledi.

Halktan olumlu tepkiler ve dua aldıklarını ifade eden Tekin, ilçe için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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