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Bahşılı Belediyesi tam donanımlı ambulans aldı

AA, Ahmet Yaman - Güncel
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Bahşılı Belediyesi tam donanımlı ambulans aldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, tam donanımlı ambulansı filosuna kattı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, tam donanımlı ambulansı filosuna kattı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine ilçedeki engelli, kronik hastalar, şehit yakınları ve gaziler için tam donanımlı ambulans aldıklarını söyledi.

Tekin, "İlçemizde kanser tedavisi gören 10 hasta, il dışına götürülen hastalarımız var. Bunların hastanedeki tedavilerini takip ediyoruz. Bu hizmetimiz 3 yıldır makam ve diğer araçlarla devam ediyordu. Böyle bir ambulans gerekliydi. Engelli, ekonomik durumu zayıf olan kardeşlerimiz var. 300 bin liraya aldığımız ambulansı onlara tahsis ettik. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Ambulans, Engelli, Güncel, Haber

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