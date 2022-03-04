Bahşılı Belediyesi hastaları ücretsiz hastaneye taşıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlar, tam donanımla ambulansla ücretsiz hastaneye sevk ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hibe olarak alınan tam donanımlı ambulansla etkili ve hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediliyor.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, hasta taşıma uygulamasından gelen geri dönüşlerin kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

Bir nebze bile olsa insanların sorunlarına çare olmanın kendilerini daha çok hizmet aşkıyla doldurduğunu aktaran Tekin, vatandaşların gözlerindeki sevinci görmek için yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Hanım İnce de hasta taşıma uygulamasından çok memnun kaldıklarını belirterek, "Belediyemizden Allah razı olsun. Belediyemiz olmasa annemizi hastaneye getiremezdik. Başkanımız, elinden geldiğince insanların ihtiyacını karşılamaya uğraşıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ambulans sürücüsü Şükrü Öztürk ise hastaları hastaneye taşıdığını ve insanlara yardımcı olduğu için de mutluluk duyduğunu kaydetti.