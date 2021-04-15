Bahşi, "Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahşi, "Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahşi, 'Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor'

Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerektiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi,okul öncesinin de ilk ve ortaöğretim gibi zorunlu olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor

Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerektiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi,okul öncesinin de ilk ve ortaöğretim gibi zorunlu olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, açıklanan Covid-19 tedbirleri kapsamında, 8-12. sınıflar hariç tüm alanlarda uzaktan eğitime geçilirken, okul öncesinin kapsam dışı bırakılması üzerine değerlendirmede bulundu.

Okul öncesinin de ilk ve ortaöğretim gibi zorunlu olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten İbrahim Bahşi, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi öğretmenlerimize bakış açısını bir kez daha ortaya koymuştur. Ana sınıfları kapalı iken anaokullarının açık olması büyük bir çelişki değil midir. İlk, orta ve yükseköğretimde yüz yüze eğitime ara verildiği bir dönemde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin devam ettiriliyor olmasının hikmeti anlaşılamamıştır. Beklentimiz okul öncesi kurumlarında da uzaktan eğitime geçilmelidir. Zaman kaybetmeden tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılanmalı, aşılamada açık olan okullara, Halk Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezlerine öncelik verilmelidir. 10 yaş altı çocuğu olan eğitim çalışanlarının idari izinleri konusundaki genelgedeki muğlaklık sonucu yaşanan mağduriyet İl Hıfzıssıha Kurulu kararı ile giderilmelidir. İncitilen ve küstürülen okul öncesi öğretmenlerinin gönüllerinin alınmalıdır. Okul öncesi öğretmenlerimizin bakıcı değil öğretmen olduğunun hatırlanmalıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Bahşi, 'Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor'
Bahşi, 'Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahşi, "Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:51:38. #1.16#

title